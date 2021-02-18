Медики дали советы по укреплению организма перед весной

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18.02.2021, 18:48, Разное
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Медики дали совету по укреплению организма перед весной. Все дело в том, что с приходом потепления могут прийти и болезни. Зимой иммунитет ослабевает из-за нехватки витаминов, к тому же в организме из-за короткого светового дня неправильно вырабатываются гормоны.
Многие россияне в данный период жалуются на симптомы авитаминоза: сонливость, слабость, хроническая усталость, головокружения. Решить данную проблему можно путем изменения в рациона, в частности, следует начать есть больше фруктов и овощей. К наступлению зимы организм нужно готовить.

При наличии хронических гастритов важно всегда получать определенную терапию, чтобы не появлялись неприятные симптомы ЖКТ. В солнечные дни необходимо больше гулять для получения витамина D. Организм должен в нормальном количестве получить магний, витамины С,В,Е, кальций, омега-3.

Весной присутствует повышенный риск подхватить какую-то вирусную инфекцию. Для укрепления организма важно соблюдать режим сна и бодрствования. Не последнее место занимает закаливание, оно помогает сделать сильнее местный иммунитет легких и слизистых.

Источник: news.ru



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