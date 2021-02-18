Ургант считает смерть звезды «Иронии судьбы» Мягкова «огромной потерей»

18.02.2021, 18:48, Разное

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Андрей Ургант выразил соболезнования родственникам, друзьям и поклонникам покойного 82-летнего Андрея Мягкова. Актер считает, что смерть звезды «Иронии судьбы» является «огромной потерей» для многих людей.

По мнению телеведущего, киноиндустрия и театр лишились гениального профессионала. Андрей Ургант немного сожалеет о том, что ему не удалось поработать с Андреем Мягковым на одной площадке. О покойном артисте он отзывается как о умном, очень чутком и замечательном человеке. Андрей Ургант считает, что звезда «Иронии судьбы» и «Служебного романа» все-таки был больше театральным актером, хотя образы Жени Лукашина и товарища Новосельцева навсегда остались в сердцах кинозрителей. Телеведущий отметил, что скорбит об этой утрате вместе с родными и поклонниками легендарного артиста.

О том, что Андрей Мягков ушел из жизни, стало известно утром 18 февраля. По предварительной информации, смерть 82-летнего актера наступила в результате сердечной недостаточности у него дома в столице. Последние годы жизни звезда «Жестокого романса» провел в Москве. Родился он в Ленинграде, где ему довелось пережить блокаду города. Андрей Мягков учился в Ленинградском химико-техническом институте, а после его окончания успел поработать сотрудником Института пластических масс. Актером он стал случайно, когда после игры в любительском спектакле его заметил педагог Школы-студии МХАТ. В результате, кинопробы закончились головокружительной карьерой и большой чередой ярких запоминающихся ролей.