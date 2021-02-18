Проект водородного пассажирского самолета уже готов

18.02.2021, 18:46, Новости дня

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Компания Pipistrel, работающая в Словении, предоставила отчет о завершении исследовательских работ по отношению к водородному самолету. Отмечается, что этот агрегат будет предназначен для транспортировки на ближних маршрутах.

Источник сообщает, что работы по исследованию Miniliner проводились вместе с Миланским политехническим университетом. Как выяснилось, именно из-за повышенных требований к экологической обстановке было принято решение на создание этого лайнера. Он считается экологически нейтральным и безопасным, так как основным топливным элементом является вода.

Miniliner будет рассчитан на перевозку людей в количестве не более 19 человек. Данный транспорт будет взлетать на аэродроме длиной не более двух километров, даже если местность травянистая.