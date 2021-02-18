В марте состоится презентация нового смартфона Samsung Galaxy F62 5G

18.02.2021, 18:46, Новости дня

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Компания Samsung вскоре планирует официально представить новую модель смартфона Galaxy F62 5G. В данном случае производитель установил экран с диагональю 6,7 дюйма, а также поддержкой стандарта изображения Full HD при частоте обновления картинки 60 Гц.

Конструкция построена на основе процессора Exynos 9825. Основная камера состоит из четырех датчиков, самый мощный из которых позволяет делать съемку с разрешением 64 Мп.

Также данный аппарат способен вести видеосъемку в формате 4К, сообщает разработчик. Смартфон получил быстрое зарядное устройство мощностью 25 Вт. Аккумуляторная батарея очень емкая – 7000 мАч, уточняют специалисты. Благодаря этому, увеличено время автономной работы.