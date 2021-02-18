 

В марте состоится презентация нового смартфона Samsung Galaxy F62 5G

18.02.2021, 18:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания Samsung вскоре планирует официально представить новую модель смартфона Galaxy F62 5G. В данном случае производитель установил экран с диагональю 6,7 дюйма, а также поддержкой стандарта изображения Full HD при частоте обновления картинки 60 Гц.

Конструкция построена на основе процессора Exynos 9825. Основная камера состоит из четырех датчиков, самый мощный из которых позволяет делать съемку с разрешением 64 Мп.

Также данный аппарат способен вести видеосъемку в формате 4К, сообщает разработчик. Смартфон получил быстрое зарядное устройство мощностью 25 Вт. Аккумуляторная батарея очень емкая – 7000 мАч, уточняют специалисты. Благодаря этому, увеличено время автономной работы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Штайнмайер – пандемия разрушила мечты, но свет в конце туннеля становится ярче

20.07 / Китайских «мастеров кун-фу» призвали образумиться и не позорить традиции

28.12 / КС РФ подтвердил право регионов ограничивать передвижения граждан во время пандемии

10.09 / Кравчук не считает инспекцию позиций ВСУ в Шумах легализацией боевиков

02.08 / Названы сроки запуска вакцины «Вектора» в производство

14.12 / Представители NASA рассказали о темной материи в Солнечной системе

24.01 / Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн

11.10 / Собянин назвал лайт-вариант борьбы с коронавирусом в Москве

15.12 / Цимбалюк показал, как восстанавливает фигуру после “Танцев со звездами”

26.08 / В РФ стартовало производство нового KIA Sorento

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска