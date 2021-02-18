Мнение: Последствия приватизации энергетики и “Нового зеленого курса”

18.02.2021, 18:44, Разное

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В дополнение к подборке https://colonelcassad.livejournal.com/6562447.html "Последствия энергетической катастрофы в Техасе".

Покуда происходит все то, что показано на видео ниже, сенатор Тед Круз от штата Техас улетел с семьей отдыхать в Мексику.

В американских СМИ идет яростная война, дабы обвинить либо приватизаторов энергосектора Техаса или же "Новый Зеленый Курс" и администрацию Байдена, вместе с Окасией-Кортес. На фоне этого власти пока не могут точно сказать, когда миллионы людей будут снова подключены к электросети. Ситуация с недееспособностью властей все чаще сравниваются с событиями после наводнения в Новом Орлеане при Буше-младшем. Вполне очевидно, что обе партии расчитывают использовать произошедший коллапс электросети во внутриполитической борьбе. Вопрос в том, кто сможет навязать свой нарратив. С вероятностью 70 на 30 победят демократы.

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