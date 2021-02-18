Точной даты поставок вакцины от коронавируса в Украину нет – Минздрав

18.02.2021, 18:42, Новости дня

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Компания–поставщик не гарантировала Минздраву четких сроков поставок вакцины от коронавирусной инфекции в Украину. Об этом в министерстве сообщили в ответ на запрос Общественного 18 февраля.

“Минздрав разработал и утвердил все необходимые технические спецификации для проведения закупок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которые соответствуют действующему законодательству. Процесс закупки и поставки не входят в компетенцию Минздрава. Кроме, того, Минздрав не может вмешиваться в переговорный процесс между производителем и поставщиком. По состоянию на сегодня гарантированная точная дата поступления вакцин на территорию Украины компанией поставщиком не определена”, – сказано в ответе.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля. 17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале. Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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