Путин направил телеграмму семье скончавшегося Мягкова
18.02.2021, 18:38,
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Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму близким скончавшегося народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, сообщила пресс-служба Кремля.
«Кончина Андрея Васильевича Мягкова – большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого выдающегося актера, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием», – цитирует сайт Кремля телеграмму президента.
Глава государства отметил, что Мягков и его «глубокие, яркие работы» навсегда останутся в памяти благодарных зрителей.
В четверг в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист РФ Андрей Мягков. Путин выражал соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР.
Прощание с Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
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