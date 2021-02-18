Путин направил телеграмму семье скончавшегося Мягкова

18.02.2021, 18:38, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму близким скончавшегося народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, сообщила пресс-служба Кремля.

«Кончина Андрея Васильевича Мягкова – большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого выдающегося актера, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием», – цитирует сайт Кремля телеграмму президента.

Глава государства отметил, что Мягков и его «глубокие, яркие работы» навсегда останутся в памяти благодарных зрителей.

В четверг в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист РФ Андрей Мягков. Путин выражал соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР.

Прощание с Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.