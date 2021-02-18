Врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом

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18.02.2021, 18:38, Новости дня
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Люди, у которых из-за коронавируса пропало обоняние, смогут полностью его восстановить в дальнейшем, сообщил сенатор, врач Сергей Леонов.

«Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани», – передает его слова РИА «Новости».

Леонов предположил, что у некоторых людей обоняние может не восстановиться само собой, в этом случае необходимо его тренировать.

«Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм», – сказал врач. В этом случае работают те же приемы, которые используются для восстановления организма после перенесенной болезни.

Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал о тренингах, помогающих некоторым людям вернуть обоняние и вкус после коронавируса.



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