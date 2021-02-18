У переболевших коронавирусом начали обнаруживать повреждения сердца

18.02.2021, 18:24, Разное

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Британские ученые установили, что у порядка половины перенёсших коронавирус в тяжёлой форме начали обнаруживать повреждения сердца. Об этом они рассказали в статье для Европейского кардиологического журнала.

Исследователи изучили состояние людей, выздоровевших от коронавируса до июля 2020 года из разных медицинских учреждений и провели многим из них магнитно-резонансную томографию сердца. Оказалось, что у примерно половины переболевших ковидом в тяжелой формы были повреждения сердечной мышцы разного характера. При этом выявить такие нарушения можно лишь спустя несколько месяцев после выздоровления, сообщает Vse42.ru.