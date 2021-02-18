 

У переболевших коронавирусом начали обнаруживать повреждения сердца

18.02.2021, 18:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британские ученые установили, что у порядка половины перенёсших коронавирус в тяжёлой форме начали обнаруживать повреждения сердца. Об этом они рассказали в статье для Европейского кардиологического журнала.

Исследователи изучили состояние людей, выздоровевших от коронавируса до июля 2020 года из разных медицинских учреждений и провели многим из них магнитно-резонансную томографию сердца. Оказалось, что у примерно половины переболевших ковидом в тяжелой формы были повреждения сердечной мышцы разного характера. При этом выявить такие нарушения можно лишь спустя несколько месяцев после выздоровления, сообщает Vse42.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / «Доктор Стрэндж»: Анонсирован выпуск смартфона Nokia 3.4 с процессором Snapdragon 460

08.10 / Секретный бункер «754» – хранилище разбившихся НЛО?

23.01 / Все арестованные 23 января россияне могут быть временно признаны гражданами США

01.02 / Какие изменения в России произошли с 1 февраля

13.01 / Мнение: “Золотой мост” для России

14.09 / Мнение: “Мелодия для флейты”

23.10 / Андрей Малахов и другие гости открытия пространства Alina Pinsky Gallery

01.01 / Мнение: Доля расходов на питание, «хорошее мясо» и импортозамещение госкомпаний

25.11 / Как правильно просыпаться: советы врача-сомнолога

02.08 / Дочь Сергея Бодрова вышла замуж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска