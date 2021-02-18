 

Мнение: Так вот она какая – “правда” ко Дню Влюбленных!

18.02.2021, 18:16, Разное
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Совсем недавно мною в одной из публикаций упоминался Мямля (он же Сергей Миронов), который решил пристроить в Государственную Думу Захара Прилепина.
Сегодня вернусь к этой теме, оказывается эта партия, пардон, общественное движение самореализовалось, и даже начали свою кипучую деятельность.
Совсем недавно даже умудрились устроить хоровод, с расширенным описанием пируэтов, кабриолей и револьтадов при желании можно ознакомиться Здесь.

Было в этом представлении многое, народу собралось в достаточной мере, испражнялись в русском лексиконе.
Да ! Велик и могуч. Одними суффиксами сколько слов наплодили. И ведь каждое со своим неповторимым значением:))

Один только Зверев чего стоил:
“”– Сейчас время такое, когда одна сила хорошо, две – нормально, а три – очень круто, поэтому я подумал, что надо общаться, надо дружить. Желаю всем здоровья – это самое главное. Будет здоровье, будут силы работать и делать что-то для нашего народа. Артисты зачем нужны – чтобы радовать людей. Не надо ставить точку только на себе любимом, нужно сделать что-то для людей, чем-то им помочь. Я достиг определенного уровня, меня народ знает. Настало время – чем я могу помочь, я помогу.””

Можно подвести итоги этих плясок, симулякр создан успешно.
Понятие «симулякр» впервые применил Платон. У Платона симулякр означал нисходящую деградацию двойного искажения: вещи относительно ее истинного бытия, т.е. Идеи, и образа вещи (с которым, например, имеет дело художник или поэт) относительно самой этой вещи, вернее, псевдовещи, если иметь в виду уже состоявшееся, первое, искажение, — это «копия копии», «тень тени»

А раз так, за страну можно не переживать, на ближайшие пяток лет её обязательно будет ждать экономический прогресс, рост материального благополучия трудящихся и непременный рост благосостояния Мямли и его друга, Захара Прилепина.

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Источник: Достало



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