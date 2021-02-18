Представитель «Альтернативы для Германии» похвалил Соловьева за объективную оценку Гитлера

18.02.2021, 18:11, Разное

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По мнению Александра Гауланда, одного из лидеров «Альтернативы для Германии», мейнстрим-медиа очень предвзято отзываются о Гитлере, концентрируясь исключительно на его недостатках и ошибках. Благодаря беспристрастности и объективности таких журналистов как Владимир Соловьев, общество сможет побольше узнать и о положительных чертах фюрера.

Во время телеконференции с представителями «Единой России» Гауланд похвалил уровень свободы слова на российском телевидении: «К сожалению, в Германии ведется массивная антироссийская кампания. Наши СМИ постоянно рассказывают об ущемлении гражданских прав в вашей стране. А попробуй на немецком ТВ хоть словом обмолвиться о смелости Гитлера – сразу выгонят с позором! Приятно отметить, что в России нет цензуры, и журналисты могут свободно высказывать свое мнение о фюрере».

Лидер националистов сообщил, что хорошие отношения с Россией – один из главных приоритетов его партии: «С 39-ого по 41-й год у наших стран были прекрасные отношения. Мы успешно поделили Польшу, проводили совместные военные парады. Странно, что Меркель до сих пор не поняла: с Россией нужно дружить, а не бороться с помощью санкций».

Немецкий политик также похвалил журналиста Владимира Соловьева, сравнив его с молодым Гитлером: «Господин Соловьев – настоящий патриот. Он также мужественно и бескомпромиссно борется с оппозицией, как Адольф Гитлер сражался с врагами своей Родины на фронтах Первой мировой войны».

Гауланд признался, что в его домашней библиотеке хранится уникальный экземпляр «Майн Кампф» с автографом автора. Немецкий политик пообещал подарить книгу Соловьеву 20 апреля.

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