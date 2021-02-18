Рики Мартин удивил поклонников кардинально новым образом

18.02.2021, 18:04, Разное

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49-летний артист из Пуэрто-Рико неожиданно сменил цвет волос — на несколько тонов осветлил прическу, а бороду и вовсе сделал белоснежной. Исполнитель хитов Livin’ la vida loca и She bangs почти никогда не экспериментировал с внешним видом, и поклонники помнят его исключительно с натуральным, темно-каштановым цветом волос.

Первое фото в новом образе Рики Мартин опубликовал на своей странице в Instagram еще 22 января, но тогда он только был на полпути к обесцвечиванию бороды — на снимке она светло-русая.

Когда скучно, осветляйся,

– подписал Рики снимок. Подписчики и близкие друзья певца одновременно в шоке и восторге: кто-то из них сравнил Мартина с Посейдоном, но большинство видят в нем сексуальную версию Санта Клауса.

Первое фото Рики Мартина после смены имиджа Последнее фото певца в профиле

Образ Рики незадолго до преображения

Напомним, Рики Мартин — не только всемирно популярный певец, но и отец четверых детей: в 2008 году он усыновил двоих сыновей – близнецов Маттео и Валентина, рожденных от суррогатной матери. В 2010-м Мартин впервые открыто заявил о своей гомосексуальности и сказал, что состоит в отношениях. Однако в 2014 году он расстался со своим бойфрендом Карлосом Гонсалесом Абеллу, а в 2016-м закрутил роман со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Они официально зарегистрировали отношения в январе 2018 года. В конце декабря того же года у пары родилась дочь Люсия, а осенью 2019-го — сын Ренн.