Дарья Мороз поделилась с фанатами опытом съемок в постельных сценах

18.02.2021, 17:54, Разное

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Актриса Дарья Мороз пояснила подписчикам об опыте участия в постельных стенах. По словам звезды сериала «Содержанки», только в случае присутствия взаимного доверия между актерами можно добиться достоверности на экране.

Дарья Мороз решила пообщаться с подписчиками в социальной сети Instagram. Она предложила задавать ей вопросы в специальной рубрике. Пользователи затронули различные темы, в том числе, спросили о съемках в постельных сценах. Мороз считает, что студентам, которые только получают профессию, необходимо вводить специальный курс, чтобы рассказывать, как нужно играть при постановке соответствующей задачи. С технической точки зрения процесс является очень сложным.



Изображение взято с: Instagram @d_moroz

В разделе «Истории» Дарья Мороз поделилась совместным снимком с коллегой по цеху Владимиром Мишуковым. Вместе с ним она снималась в сериале «Содержанки».

Источник: www.instagram.com