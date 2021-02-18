В РФ создадут систему «умного лизинга»

18.02.2021, 17:52, Новости дня

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В основу нового «облака» будет положена технология connected cars, сообщает разработчик. Российские специалисты решили создать единую систему, при помощи которой можно будет управлять лизингом и отслеживать поведение клиентов по всей стране.

Специалист уже назвали это системой «умного лизинга». Она будет предназначена для работы как с обычными легковыми автомобилями, так и с грузовиками, а также со спецтехникой.

В частности, система сможет отслеживать все проданные в лизинг транспортные средства, в любую минуту показать их локацию, сигнализировать в случае, если они покидают определенный условиями лизинга регион эксплуатации и т.д. В результате должен повыситься уровень сервиса, поясняют эксперты.