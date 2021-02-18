Ройзман: Если Навальный идет на выборы со словами “вернем Крым Украине”, никогда в жизни он не выиграет

18.02.2021, 17:48, Новости дня

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Человек, который в России идет на президентские выборы с лозунгом “Вернем Крым Украине” не имеет никаких шансов на победу. Это касается и российского оппозиционера Алексея Навального. Такое убеждение в эфире программы “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выразил российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

“Допустим, лет через пять, вполне возможно, его шансы увеличатся. Скажу тебе больше. В 2014 году у него бы не было шансов вообще. Сейчас у него просто нет шансов. А лет через пять – неизвестно, как повернется. Другое дело, что люди, которые живут на земле, – им, как правило, бывает очень сложно выстраивать причинно-следственные связи. Они не понимают, почему что-то происходит и где был запущен этот механизм. Поэтому возвращаемся к Навальному. Если он идет на выборы со словами “вернем Крым Украине”, никогда в жизни он ни в каких выборах не выиграет”, – рассказал политик.

По словам Ройзмана, претендующий на пост президента РФ может уйти от темы аннексии Крыма и не отвечать на соответствующие вопросы.

“Можно, конечно, разменять эту перспективу на свою позицию и сказать: “Я за то, чтобы Крым отдать”. Ты честно скажешь свое мнение, но тебя никто никуда никогда не выберет. Или наоборот: уйти от этих тем, не отвечать на эти вопросы, постараться выбраться и пытаться выстроить какую-то разумную политику. Но когда Навальному предъявляют какие-то претензии, надо понимать одну простую вещь: это не Навальный Крым забирал, это не Навальный Путина подталкивал к тому, чтобы Крым забирать. И вешать сейчас это на Навального: чужие ошибки, чужие действия – это просто неразумно”, – отметил экс-мэр Екатеринбурга.

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ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

В марте 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, Навальный заявлял, что действия президента РФ на полуострове, по его мнению, – это не геополитика, а “личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам”. В октябре того же года Навальный сказал, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. “Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?” – сказал тогда оппозиционер.

В декабре 2016 года Навальный заявлял, что, став президентом, проведет в Крыму “самый честный референдум на свете”, результаты которого станут отправной точкой для того, чтобы “сделать дорожную карту и понять, как вообще эту проблему решать”. В ноябре 2019 года Навальный заявил по поводу Крыма, что “фарш обратно не провернешь”. По его словам, аннексия полуострова была незаконной, но там уже 2 млн человек с российскими паспортами.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России немедленно освободить Навального. Как объяснила “РИА Новости” адвокат Навального Ольга Михайлова, ЕСПЧ применил правило 39-го регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

В Госдуме заявили, что Навального по требованию ЕСПЧ освобождать не намерены.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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