 

Крус стала героиней греческого глянца и рассказала о борьбе с неграмотностью

18.02.2021, 17:48, Новости дня
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Испанская актриса и модель Пенелопа Крус стала героиней мартовского номера греческого Marie Claire. Фотографию обложки артистка разместила 17 февраля в Instagram.  

Актриса позирует в кадре в белой рубашке, завязанной узлом на талии, и джинсах с высокой посадкой. 

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Публикация от Pene * lope Cruz (@penelopecruzoficial)

На странице издания в Instagram говорится, что интервью с актрисой посвящено важности образования в условиях пандемии.

“Звезда на обложке участвует в программе Write Her Future, созданной Lancome для борьбы с неграмотностью, и говорит о том, как важно помогать уязвимым социальным группам в условиях пандемии”, – сообщается в публикации.

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Публикация от Marie Claire Greece (@marieclairegreece)

Крус родилась в 1974 году в Испании. В 1991 году она устроилась ведущей на телеканал, а в 1992 дебютировала в качестве актрисы, снявшись в фильме испанского режиссера Бигаса Луны “Ветчина, ветчина”. На сегодняшний день актриса сыграла около 50 ролей. Крус – обладательница именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

В 2010 году актриса вышла замуж за коллегу Хавьера Бардема. Пара воспитывает двоих детей – сына Леонардо (2011) и дочь Луну (2013).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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