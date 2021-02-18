Лопаты вместо волшебных палочек: как губернаторы заставляют людей верить им
18.02.2021, 17:30,
Разное
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В четверг, 18 февраля, состоялся Круглый
стол с главами регионов под названием “Губернаторы новой волны:
от доверия – к результату”. В онлайн-мероприятии приняли
участие губернаторы Камчатского края Владимир Солодов, Тюменской области – Александр
Моор, Калужской области – Владислав Шапша, Севастополя – Михаил Развожаев, а
также директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский и начальник
управления региональных компетенций АНО “Диалог” Андрей Цепелев.
Участники конференции обсудили вопрос о том, из чего состоит доверие
народа к власти, как оно оценивается, что лежит в его основе. Стороны сформировали
несколько критериев формирования доверия к власти. Это близость к людям, решение
проблем и стратегическое решение вопросов. Основной целью такого общения стала
идея о том, чтобы выявить позитивные кейсы и позитивный опыт регионов и
внедрить его повсеместно.
Губернаторы сошлись во мнении, что в вопросе доверия граждан
важны социальный и коммуникативный аспекты общения. Это оказание поддержки на
региональном уровне семьям и отдельным категориям граждан6 таким как
пенсионеры, пожилые люди. Важно привлекать к процессу поддержку врачей и
волонтеров.
Также в вопросе становления доверия важны формы вовлечения
граждан в процесс управления. Наиболее эффективны здесь процессы, когда
социальный вопрос ярко поставлен. Речь идет в частности о мультимедийных
платформах, на которых люди могут высказаться о своих проблемах и получить
результат. На стыке этого и возникает феномен доверия.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал
коллегам о позитивном опыте формирования доверия в своем регионе. По словам
главы, важно решать насущные проблемы людей в онлайн-формате. Он привел
пример о том, как властям пришлось в начале пандемии коронавируса объяснять
людям, почему необходимо носить маски и перчатки. Властям пришлось ограничивать
свободу людей, свободу передвижения в том числе. Тогда правительство
столкнулось с тотальным недоверием. Нужно было принимать непопулярные решения,
все оказались в новых условиях существования.
“Это трудно, если люди тебе не доверяют. Этот опыт показал,
что в начале была негативная реакция. Совместными усилиями с федералами нужно
было показать правильность тех или иных действий и заручиться доверием людей. Есть
ситуации, в которых много проводится работы – выплаты пособий, создание рабочих
мест. Конечно, качество жизни во многом зависит от экономического развития
региона. Ведь люди все меряют своим карманом. Поэтому такие коммуникации, которые
связаны с соцсетями, они позволяют процессы направить в правильное русло”, –
сказал Владислав Шапша.
Дефицит лекарств
Также на встрече обсуждалась проблема дефицита лекарственных
средств. Этот вопрос в Калужской области удалось быстро решить. В свое время в
регионе было создано госпредприятие “Калуга формас”. С помощью него был сделан
запрос, и в государственных аптеках Калужской области появились необходимые лекарства.
Опять же, тут помогла быстрая реакция властей через соцсети. Диалог способствовал
снятию напряжения в обществе и решению ситуации.
Снегопад
Когда Калужскую область засыпало снегом, люди ждали от
власти, чтобы снег испарился с дорог. Губернатор честно сказал, что у области
нет столько ресурсов, чтобы за два дня расчистить дороги. Здесь важна
искренность в диалоге с людьми. Тогда глава региона сам вышел с лопатой и
показал, что кое-где людям быстрее самим решить свою проблему. Конечно, на
губернатора посыпалась критика. Но по его словам, это взаимодействие, а главное
честность дает свои плоды с точки зрения формирования доверия.
Соцсети
Самые живые коммуникации – соцсети. Необходимо, чтобы
чиновники умели смотреть на посыл народа не через призму формального ответа, а так,
чтобы люди видели, что что-то действительно меняется. Механизм работает. В
Калужской области 60 тысяч обращений было обработано через официальные аккаунты
региональной власти. По словам Шапши, это действенный механизм.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал идею
коллег о том, что через соцсети реализуется активный диалог с властью. При этом
важно, чтобы органы власти отвечали лично на вопросы и комментарии граждан. С
марта в официальных аккаунтах власти региона было проведено 45 прямых эфиров.
Десятки тысяч вопросов прошли обработку и были решены.
“Кроме соцсетей, которые я сам веду, даю поручения прямо в
комментариях под постами, смотрю и за качеством ответов. Должно быть
заинтересованное и вовлеченное внимание. Демонстрация решения самого вопроса. Отвечаю
в прямом эфире на вопросы. В онлайн на них отвечают представители
департаментов. Большая планерка получается”, – сказал Развожаев.
По мнению губернатора, главное для формирования доверия
населения – неформальный подход, личная заинтересованность и обратная связь.
Важно не просто быть на связи, а решать конкретные проблемы. Конечно, это
требует эмоциональных и временных затрат. Не все комментарии лицепприятны, и не
всегда можно сразу решить проблему, но здесь важно быть честным с людьми.
Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что
доверие народа – это платформа экономического роста. Первый показатель деятельности
губернаторов. Есть две формулы доверия. Первая – это участие граждан в
процессе. Вторая – диалог, обратная связь и результат.
Борт из Уханя
Моор вспомнил ситуацию, когда в 2019 году Тюменская область
принимала первый борт из Уханя. Реакция общества была резко негативной. И тогда
власть воспользовалась еще одним способом влияния – прямая линия. Губернатор
лично выступил перед своими гражданами и расставил приоритеты. Также
проводилось тотальное информирование граждан о ситуации, ничего не утаивалось. В
результате градус напряженности был снижен.
“Советник губернатора”
Еще один инструмент доверия – программа “Советник
губернатора”. Людям нужно было анализировать, какие меры востребованы для
поддержки рождаемости. Так в Тюменской области был введен маткапитал на первого
ребенка. Сейчас это пример используется повсеместно.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, как в прошлом году регион столкнулся с экологической катастрофой – загрязнение вод Тихого океана. Власти столкнулись с тотальным недоверием и со стороны народа к власти, и к науке. Теперь регион восстанавливает его методом взаимодействия структур и департаментов с народом.
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