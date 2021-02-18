Лопаты вместо волшебных палочек: как губернаторы заставляют людей верить им

18.02.2021, 17:30, Разное

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В четверг, 18 февраля, состоялся Круглый

стол с главами регионов под названием “Губернаторы новой волны:

от доверия – к результату”. В онлайн-мероприятии приняли

участие губернаторы Камчатского края Владимир Солодов, Тюменской области – Александр

Моор, Калужской области – Владислав Шапша, Севастополя – Михаил Развожаев, а

также директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский и начальник

управления региональных компетенций АНО “Диалог” Андрей Цепелев.

Участники конференции обсудили вопрос о том, из чего состоит доверие

народа к власти, как оно оценивается, что лежит в его основе. Стороны сформировали

несколько критериев формирования доверия к власти. Это близость к людям, решение

проблем и стратегическое решение вопросов. Основной целью такого общения стала

идея о том, чтобы выявить позитивные кейсы и позитивный опыт регионов и

внедрить его повсеместно.

Губернаторы сошлись во мнении, что в вопросе доверия граждан

важны социальный и коммуникативный аспекты общения. Это оказание поддержки на

региональном уровне семьям и отдельным категориям граждан6 таким как

пенсионеры, пожилые люди. Важно привлекать к процессу поддержку врачей и

волонтеров.

Также в вопросе становления доверия важны формы вовлечения

граждан в процесс управления. Наиболее эффективны здесь процессы, когда

социальный вопрос ярко поставлен. Речь идет в частности о мультимедийных

платформах, на которых люди могут высказаться о своих проблемах и получить

результат. На стыке этого и возникает феномен доверия.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал

коллегам о позитивном опыте формирования доверия в своем регионе. По словам

главы, важно решать насущные проблемы людей в онлайн-формате. Он привел

пример о том, как властям пришлось в начале пандемии коронавируса объяснять

людям, почему необходимо носить маски и перчатки. Властям пришлось ограничивать

свободу людей, свободу передвижения в том числе. Тогда правительство

столкнулось с тотальным недоверием. Нужно было принимать непопулярные решения,

все оказались в новых условиях существования.

“Это трудно, если люди тебе не доверяют. Этот опыт показал,

что в начале была негативная реакция. Совместными усилиями с федералами нужно

было показать правильность тех или иных действий и заручиться доверием людей. Есть

ситуации, в которых много проводится работы – выплаты пособий, создание рабочих

мест. Конечно, качество жизни во многом зависит от экономического развития

региона. Ведь люди все меряют своим карманом. Поэтому такие коммуникации, которые

связаны с соцсетями, они позволяют процессы направить в правильное русло”, –

сказал Владислав Шапша.

Дефицит лекарств

Также на встрече обсуждалась проблема дефицита лекарственных

средств. Этот вопрос в Калужской области удалось быстро решить. В свое время в

регионе было создано госпредприятие “Калуга формас”. С помощью него был сделан

запрос, и в государственных аптеках Калужской области появились необходимые лекарства.

Опять же, тут помогла быстрая реакция властей через соцсети. Диалог способствовал

снятию напряжения в обществе и решению ситуации.

Снегопад

Когда Калужскую область засыпало снегом, люди ждали от

власти, чтобы снег испарился с дорог. Губернатор честно сказал, что у области

нет столько ресурсов, чтобы за два дня расчистить дороги. Здесь важна

искренность в диалоге с людьми. Тогда глава региона сам вышел с лопатой и

показал, что кое-где людям быстрее самим решить свою проблему. Конечно, на

губернатора посыпалась критика. Но по его словам, это взаимодействие, а главное

честность дает свои плоды с точки зрения формирования доверия.

Соцсети

Самые живые коммуникации – соцсети. Необходимо, чтобы

чиновники умели смотреть на посыл народа не через призму формального ответа, а так,

чтобы люди видели, что что-то действительно меняется. Механизм работает. В

Калужской области 60 тысяч обращений было обработано через официальные аккаунты

региональной власти. По словам Шапши, это действенный механизм.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал идею

коллег о том, что через соцсети реализуется активный диалог с властью. При этом

важно, чтобы органы власти отвечали лично на вопросы и комментарии граждан. С

марта в официальных аккаунтах власти региона было проведено 45 прямых эфиров.

Десятки тысяч вопросов прошли обработку и были решены.

“Кроме соцсетей, которые я сам веду, даю поручения прямо в

комментариях под постами, смотрю и за качеством ответов. Должно быть

заинтересованное и вовлеченное внимание. Демонстрация решения самого вопроса. Отвечаю

в прямом эфире на вопросы. В онлайн на них отвечают представители

департаментов. Большая планерка получается”, – сказал Развожаев.

По мнению губернатора, главное для формирования доверия

населения – неформальный подход, личная заинтересованность и обратная связь.

Важно не просто быть на связи, а решать конкретные проблемы. Конечно, это

требует эмоциональных и временных затрат. Не все комментарии лицепприятны, и не

всегда можно сразу решить проблему, но здесь важно быть честным с людьми.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что

доверие народа – это платформа экономического роста. Первый показатель деятельности

губернаторов. Есть две формулы доверия. Первая – это участие граждан в

процессе. Вторая – диалог, обратная связь и результат.

Борт из Уханя

Моор вспомнил ситуацию, когда в 2019 году Тюменская область

принимала первый борт из Уханя. Реакция общества была резко негативной. И тогда

власть воспользовалась еще одним способом влияния – прямая линия. Губернатор

лично выступил перед своими гражданами и расставил приоритеты. Также

проводилось тотальное информирование граждан о ситуации, ничего не утаивалось. В

результате градус напряженности был снижен.

“Советник губернатора”

Еще один инструмент доверия – программа “Советник

губернатора”. Людям нужно было анализировать, какие меры востребованы для

поддержки рождаемости. Так в Тюменской области был введен маткапитал на первого

ребенка. Сейчас это пример используется повсеместно.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, как в прошлом году регион столкнулся с экологической катастрофой – загрязнение вод Тихого океана. Власти столкнулись с тотальным недоверием и со стороны народа к власти, и к науке. Теперь регион восстанавливает его методом взаимодействия структур и департаментов с народом.