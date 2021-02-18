Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о первых сутках после рождения сына: “Никто не говорил, что с ним”

18.02.2021, 17:10, Разное

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В феврале 2020 года блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова родила их первого сына, которого назвали Давид. Роды прошли в Майами, куда пара вместе с дочерьми улетела еще в новогодние праздники. Оксана не делилась подробностями родов — лишь спустя месяц она рассказала, что ей и малышу пришлось лечь в больницу. Тогда она не назвала причины госпитализации, лишь уточнив, что “ничего серьезного” — их спустя несколько часов отпустили домой.

Самойлова только однажды говорила, что роды были преждевременными, а сейчас решилась рассказать историю целиком. Она опубликовала серию сторис с архивными кадрами, в которых рассказала, что же случилось в больнице в Майами год назад. Оказалось, Самойловой необходимо было экстренно сделать кесарево сечение, но пришлось ждать, пока доставят кровь для переливания (заранее об этом пара не позаботилась). К началу операции она не спала больше суток.

Я была адски уставшей, и мне было просто нереально страшно. Меня так колотило, что аж подбрасывало на столе операционном.

Но самое жуткое, по словам 32-летней Оксаны Самойловой, началось после родов:

Родился Давидик, его обработали, приложили к моей груди буквально на минуту и куда-то увезли. Я тогда плохо соображала и не поняла, что произошло. Меня зашили, перевезли в восстановительную палату, типа реанимации. Там я пробыла пару часов. Потом перевели в обычную палату. Давидика не принесли, ответили что-то невнятное, я уснула… Когда я проснулась, его еще не привезли, сказали, что он находится в отделении интенсивной терапии. У медиков были какие-то подозрения, им надо было взять анализы. Так прошел весь день. Я не могла ходить, пойти к нему тоже. Это были самые длинные сутки в моей жизни. Денис (настоящее имя Джигана) ходил к нему, но врачи тоже не говорили ему ничего внятного. Давид просто лежал под кучей датчиков с кислородной трубкой и катетерами в отдельном боксе под наблюдением.

Фото из сторис Оксаны Самойловой

Взять сына на руки Оксана смогла только вечером следующего дня:

К ночи я снова смогла ходить и побежала в отделение к сыну. Он был таким крошечным, в трубках. Боже, как я рыдала. Никто не говорил, что с ним. Взять его с собой в палату не разрешили, я смогла с ним побыть 15 минут.

Оказалось, что у младенца были проблемы с легким:

На следующий день пришли доктора и сказали, что у него при рождении одно легкое не раскрылось до конца. Но в течение суток оно расправилось, и все стало отлично. Через пару часов мне привезли Давида и сказали, что мы можем ехать домой.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Оксана с сыном Давидом

Напомним, супруги женаты с 2012-го, а в прошлом году Оксана Самойлова собиралась развестись с Джиганом: в марте он шокировал общественность странными роликами и неадекватным поведением, позднее выяснилось, что причиной тому могло стать биполярное расстройство. По данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля, но развод не состоялся и паре удалось сохранить отношения, в первую очередь, ради детей. 12 декабря они отметили 8-ю годовщину со дня свадьбы, и Оксана выразила надежду, что их союз с Джиганом после трудностей станет еще крепче:

Я не хотела писать ничего личного по поводу годовщины, потом пришла вечером домой и поняла одну очень важную вещь. На этом 11-м году у нас была нехилая турбулентность, но мы не разбились. И, знаете, я думаю, мы еще полетаем.

Помимо Давида, у пары подрастают три дочери: Ариела, Лея и Майя.