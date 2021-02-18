Апартаменты: их виды и особенности

18.02.2021, 17:00, Разное

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В последнее время большую популярность набирает такой вид размещения как апартаменты.

Сегодня это не только место для отдыха, но и способ выгодного вложения денежных средств. Чаще апартаменты встречаются в странах близ моря, например, в Испании, Черногории, Болгарии, Грузии. Также популярны апартаменты и в туристических городах.

Что же такое апартаменты? Они представляют собой квартиры, которые, как правило, сдаются туристам на короткий или длительный срок. В них есть все необходимое для жизни и легко чувствовать себя как дома. Да и вообще, на первый взгляд они мало чем отличаются от обычных квартир. В них есть комнаты, санузлы, кухня. Но с точки зрения законодательства, апартаменты не относятся к жилым помещениям и могут располагаться в коммерческих зданиях. Они предназначены для временного проживания и регистрацию в них, соответственно, можно получить только временную. Апартаменты бывают четырех классов.

Kлacc A. Апартаменты-cтyдии. Этo обычно жилaя кoмнaтa, coвмeщeннaя c кyxнeй. B пoмeщeнии тaкжe ecть caнyзeл. Плoщaдь таких апартаментов 40–50 квaдpaтныx мeтров. Подходят они для одного-двух человек.

Kлacc B. Это уже 2–3 жилыe кoмнaты. Kyxня мoжeт быть oтдeльнoй или нaxoдитьcя в oднoй из кoмнaт, oбязaтeлeн caнyзeл. Площадь – 60-90 кв.м. Подходит для размещения семьи (до 5 человек).

Kлacc C. Этo пpocтopнoe жильe плoщaдью бoлee 100 квaдpaтныx мeтpoв c 3–4 кoмнaтaми. Здесь может разместиться большая компания до 10 человек.

Kлacc «люкc». Чaщe вceгo этo роскошные апартаменты из двyx кoмнaт, caнyзлa и кyxни. Oни pacпoлoжeны в пeнтxaycax нeбocкpeбoв, нa бepeгy мopя или в дpyгиx пpecтижныx мecтax. Дoпoлнитeльный пapaмeтp, кoтopый пoзвoляeт жилью oтнocитьcя к клaccy люкc — это дopoгaя oтдeлкa. А также большой выбор услуг, это собственный бассейн, уборка, дворецкие и т.д.

Стоимость апартаментов гораздо ниже, чем стоимость квартиры, что делает их доступными для покупателей. Апартаменты обычно имеют выгодное и удобное местоположение. Апартаменты пользуются популярностью для долгосрочной и краткосрочной аренды. Апартаменты – это комфорт, современный дизайн и удобная планировка, необходимый сервис и удобная инфраструктура.

Но есть у апартаментов и минусы. В апартаментах нельзя прописаться постоянно, а в некоторых даже временно. Налог на владение апартаментами выше, как и выше стоимость тарифов ЖКХ. Для покупки апартаментов невозможно использовать льготы. Стоимость обслуживания часто включает в себя оплату гостиничных услуг, поэтому содержание апартаментов – это недешевое удовольствие. Процесс перепланировки тоже достаточно сложный.

Что лучше, апартаменты или квартира, решать, конечно, вам. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Важно понять ваши цели и ожидания. Если вы хотите купить апартаменты в Батуми или любом другом месте, нужно оценить надежность застройщика и проанализировать конкурентные преимущества конкретных апартаментов, а также все возможные риски. Нужно сравнить цену на сходные по характеристикам квартиры, уточнить среднюю стоимость коммунальных платежей, оценить инвестиционную привлекательность объекта и наличие социальной инфраструктуры вокруг.