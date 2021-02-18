 

Иосиф Пригожин назвал Андрея Мягкова «членом семьи»

18.02.2021, 17:00, Разное
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Популярный российский продюсер Иосиф Пригожин высказался о смерти народного артиста Андрея Мягкова. Его кончину супруг певицы Валерии назвал невосполнимой утратой для целого поколения. Кроме того, продюсер воспринимал артиста как «члена семьи».
Пригожин констатировал тот факт, что один за другим умирает плеяда достойных людей, уходит цвет нации и русской культуры. Герои любимых фильмов, в том числе Андрей Мягков, подавали пример с экранов. Для себя в артистке Иосиф Пригожин выделял особый характер, воспитанность, интеллигентность. Вместе с родными продюсер давно воспринимал Мягкова как близкого человека.

Лично с актером Иосиф Пригожин знаком не был, но знал его по ролям и интервью. Многие артиста становятся близкими, когда высказываются о симпатии и любви.

Напомним, что Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. О точной причине его смерти пока ничего не говорится. Предполагается, что артист скончался в результате острой сердечной недостаточности.

Источник: riafan.ru



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