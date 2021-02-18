Иностранные ученые разработали пластырь, контролирующий давление
18.02.2021, 16:58,
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Ученые Калифорнийского университета поделились своей новой разработкой. Речь идет о пластыре, который способен контролировать давление, частоту сердечных сокращений и другие биометрические данные, поступающие из организма.
Источник уточняет, что пластырь будет идеален для лиц, которые находятся в реанимации. В частности, это новорожденные или лица, которые тяжело переносят Covid-19. Кроме того, данное устройство может быть полезно для выявления ранней стадии сепсиса.
Все сигналы, которые принимает пластырь, передаются на разные мониторы, с помощью которых удается контролировать общее состояние пациентов и оценивать динамику.
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