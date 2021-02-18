Гибель египетского фараона была не случайной

18.02.2021, 16:58, Новости дня

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Ученым удалось доказать тот факт, что фараон Секененр Таа II был убит на поле боя. Об этом удалось узнать благодаря результатам компьютерной томографии, которая была проведена профессором радиологии Каирского университета Сахара Салима.

Также в результате КТ-сканирования удалось выяснить, что правителю на момент смерти было 40 лет, а удары наносились пять раз разными оружиями. Исследования показали, что во время убийства фараон лежал на боку, а руки его были крепко связаны сзади.

Источник напоминает, что первое исследование мумии проводилось в 1886 году и выявило всего несколько серьезных травм головы, которые несовместимы с жизнью, а вот точных причин смерти определить не получилось.