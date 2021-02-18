 

В Киеве с отравлением госпитализировали 15-летнего подростка, который наглотался таблеток

18.02.2021, 16:54, Новости дня
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В Киеве 15-летнего подростка госпитализировали в Охматдет с отравлением. По словам врачей, он наглотался таблеток. Об этом сообщил корреспондент ТСН, видео опубликовано на YouTube-канале.

По информации корреспондента, ребенка доставили в больницу утром из дома. Его жизни сейчас ничего не угрожает она находится в стабильном состоянии. Какие именно препараты он принял не сообщается.

“У нас последние два года цифры остаются постоянными – 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями”, – рассказал заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций Национальной детской специализированной больницы Охматдет Александр Урин.

16 февраля две ученицы академического лицея “Гармония” в Боярке Киевской области отравились после того, как выпили по 40 таблеток “Дротаверина”. 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя – находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

17 февраля еще две ученицы восьмого класса из Умани Черкасской области наглотались таблеток в школе, их госпитализировали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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