Для реформы “Укрзалізниці” необходимо принять профильные законы – Жмак

18.02.2021, 16:54, Новости дня

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Для проведения реформы “Укрзалізниці” необходимо, чтобы парламент принял законы о железнодорожном транспорте и Нацкомиссии по регулированию в сфере транспорта. Как сообщает пресс-служба предприятия, об этом заявил председатель правления АО “Укрзалізниця” Владимир Жмак.

“Укрзалізниця” уже сделала ряд важных шагов на пути к анбандлингу и выделению функциональных бизнес-вертикалей: пассажирской, грузовой, инфраструктурной и производственной, однако без принятия закона этот процесс значительно усложняется”, – отметил Жмак.

Он добавил, что “Укрзалізниця” работает над введением единого логистического тарифа, усилением безопасности движения поездов, ликвидацией кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Кроме того, руководитель компании сообщил о намерении создать целевой Государственный фонд развития железнодорожного транспорта, одним из источников наполнения которого стали бы средства, выплачиваемые как акциз на топливо. Деньги из этого фонда, по словам Жмака, будут направляться исключительно на обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры железной дороги.

Народный депутат от “Слуги народа”, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявлял, что для проведения полномасштабной реформы “Укрзалізниці” в соответствии с европейскими стандартами парламент должен принять закон “О железнодорожном транспорте Украины”.

Экономический эксперт Борис Кушнирук высказывал мнение, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли может решить создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта. Законопроект №3927 о создании такой комиссии находится на рассмотрении в Верховной Раде.

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