“Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну”. Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака

18.02.2021, 16:54, Новости дня

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70-летний украинский актер Евгений Паперный в эфире телеканала Кyiv Live рассказал, что не общается со своей старшей дочерью Анастасией, которая родилась в браке с актрисой Лидией Яремчук, ставшей его первой женой.

“Мы расстались, когда ей было 14. Она уже была соображающая девочка и очень негативно отнеслась к моему второму браку известно с кем (Второй женой Паперного стала украинская актриса Ольга Сумская. – “ГОРДОН”). И первая жена ко мне очень негативно [отнеслась]. Мы расстались и не общались в дальнейшем. Редко-редко встречались. Сейчас вообще никаких общений у нас нет. По-моему, отношение первой жены передалось дочке. Они там в тандеме. Я так понимаю, что они и внучку мою поставили на ту же волну. Внучка выходила на контакт, летом на рыбалку ездили, но потом все”, – заявил он.

По словам Паперного, с дочерью от второго барка с актрисой Ольгой Сумской, проживающей в России актрисой Антониной Паперной, он состоит в добрых отношениях.

ВИДЕОВидео: Телеканал Кyiv Live / YouTube

Паперный родился в 1950 году в России. В 1972 году он впервые вышел на сцену Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. За годы актерской карьеры сыграл 25 ролей в кино, а также принимал участие во многих театральных постановках. В 1982 году Паперный получил звание народного артиста Украины.

Первой женой актера стала однокурсница, актриса Лидия Яремчук. В этом браке у пары родилась дочь Анастасия. Супруги расстались после 16 лет семейной жизни.

С 1987-го по 1991 год был женат на актрисе Ольге Сумской. В 1990 году у них родилась дочь Антонина. Паперный старше Сумской на 16 лет.

После развода с Паперным Сумская вышла замуж за Борисюка. У пары есть 18-летняя дочь Анна.

27 лет назад Паперный женился в третий раз. По словам артиста, с будущей женой Татьяной он познакомился во время съемок. На тот момент она была замужем, но ради Паперного ушла от мужа. Общих детей у пары нет. По словам Сумской, Паперный считает ребенка своей третьей жены от предыдущих отношений своим сыном.

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