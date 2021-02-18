Байден попросил организовать поставку продуктов «Каждый день» в Техас

18.02.2021, 16:51, Разное

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Президент США Джозеф Байден обратился за помощью к компании «Auchan Retail Россия» с письмом, в котором содержится просьба о гуманитарной помощи штату Техасу, оказавшемуся в тяжёлой ситуации вследствие аномальных морозов.

– Продукты «Каждый день» – одни из лучших в России. Наше посольство в Москве регулярно закупает продукты вашей марки для организации приёмов и других официальных мероприятий. Их ели лучшие люди России: Владимир Кара-Мурза, Алексей Венедиктов, Алексей Навальный, и мы хотим, чтобы их попробовали жители Техаса в этот сложный для них период. Мы готовы выделить вам самолёт для доставки продуктов «Каждый день» в Техас, – говорится в обращении американского президента.

Байден выразил надежду, что рейсу с делегацией Госдепа позволят приземлиться в Москве, а продукцию «Каждый день» оформят как гуманитарную помощь жителям пострадавшего Техаса и не будут облагать налогом, что позволит продать её в США по рыночной стоимости.

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