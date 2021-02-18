Вода затопила два проспекта в Нижнем Новгороде
18.02.2021, 16:50,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В Нижнем Новгороде произошла авария в сетях, в результате которой водой затопило проспект Октября и проспект Ильича, сообщил Нижегородский водоканал.
«Произошла утечка на линии холодного водоснабжения. В настоящее время на месте работают сотрудники Нижегородского водоканала. Производится ликвидация утечки, а также последствий аварии. В течение дня работы будут завершены», – цитирует сообщение водоканала РИА «Новости».
В мэрии города отметили, что в связи с аварийными работами на проспекте Ильича приостановлена работа трех троллейбусных маршрутов.
Видеозаписи с плывущими в воде автомобилями опубликовали в местных пабликах.
Смотреть комментарии → Комментариев нет