МИД назвал дезинформацией обвинения Риги в адрес Соловьева

18.02.2021, 16:50, Новости дня

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Обвинения министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в адрес российского журналиста Владимира Соловьева, которому запретили въезд в республику, являются дезинформацией и чушью, заявили в МИД России.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Напомним, российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев внесен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии.

Ранее Соловьев в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что Адольф Гитлер был «смелым человеком», так как «не косил от армии». Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего рейха были нацистскими преступниками.

После этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма. Политолог в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал причину нападок Рашкина на Соловьева.