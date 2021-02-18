 

МИД назвал дезинформацией обвинения Риги в адрес Соловьева

18.02.2021, 16:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Обвинения министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в адрес российского журналиста Владимира Соловьева, которому запретили въезд в республику, являются дезинформацией и чушью, заявили в МИД России.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Напомним, российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев внесен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии.

Ранее Соловьев в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что Адольф Гитлер был «смелым человеком», так как «не косил от армии». Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего рейха были нацистскими преступниками.

После этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма. Политолог в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал причину нападок Рашкина на Соловьева.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Не можешь запретить — заклейми позором – Bloomberg о том, как избавиться от ядерного оружия

31.10 / За рулем Land Rover, который сбил пешеходов в Киеве, был экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам

16.02 / Skoda показала спортивную версию кроссовера Skoda Enyaq

17.10 / Россия сократила вложения в госдолг США

26.09 / “У нас нет главы государства”, – член президиума Координационного совета Беларуси Латушко

06.10 / Новая модель Honda Civic готова к серийному производству

29.06 / По поправкам в Конституцию дистанционно проголосовали более 1 млн человек

17.07 / Лукашенко предостерег от «неравноправных» союзов

13.08 / Цепкало заявил, что на Донбассе “гражданская война”

15.02 / В Словении в результате схода двух лавин погибли три альпиниста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска