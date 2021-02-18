 

В МГТУ им Баумана разработали программу для распознавания травли в соцсетях

18.02.2021, 16:50, Новости дня
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Специалисты IT-лаборатории межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали программу, распознающую травлю и разжигание розни в социальных сетях.

Программа предназначена для установления связей и первоисточников при анализе социальных сетей и СМИ, а также для использования в графовых базах данных, для установления связей в тексте, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИЦ «Композиты России».

«Мы можем быстро отследить новости, связанные с разжиганием межнациональной розни, травлей студентов и школьников и так далее. Это очень важно, особенно, когда очень многие сферы жизни погружены в интернет и online», – рассказали специалисты центра.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина ранее рассказала, что с травлей в интернете сталкивается 72% подростков, больше всего кибербуллинг распространен в Instagram, TikTok и Twitter.



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