Мнение: О CoVID-19 – когда мы сможем вздохнуть спокойно?

18.02.2021, 16:48, Разное

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Вторая волна CoVID-19 идёт на спад, как и говорили эпидемиологи. Но на очереди, как они же и предупреждают, – третья. Которая начнётся где-то ближе к осени. Однако…

Теперь человечество уже вооружено минимум дюжиной разных вакцин против #коронавирус­а на любой вкус и кошелёк. Означает ли это, что совсем скоро мир или хотя бы #Россия вернётся к доковидным временам?

Кажется, что нет. Вот более-менее реалистичный #прогноз достижения популяционного иммунитета при нынешних темпах вакцинации.

Причём ожидания относительно Европы выглядят несколько завышенными, учитывая имеющиеся логистические трудности с вакцинацией Pfizer и AstraZeneca. Ну и вакцинное диссиденство – по опросам, не готовы сделать прививку от четверти до половины взрослого населения Европы и Америки – имеет смысл держать в голове.

То есть, третья волна всё же неизбежна. Со всеми её набившими оскомину атрибутами – масками, карантинами, локдаунами и, увы, избыточной смертностью. Но это ещё не всё.

Сейчас эффективность, а точнее – протективность вакцин выглядит вот так.

Но беда в том, что #коронавирус. не стоит на месте. Он мутирует. И самый опасный его новый штамм, южноафриканский, похоже, сумел подобрать ключики к самым современным вакцинам. Во всяком случае, Pfizer и BioNTech уже подсчитали по итогам лабораторных экспериментов, что уровень нейтрализующих антител, способных справиться с этой мутацией, на две трети ниже, чем в отношении исходного штамма, чей генетический материал встроен в матричную РНК препарата. Несколько раньше о невысокой эффективности против южноафриканца сообщили в AstraZeneca. Впрочем, её протективность и так ниже, чем у остальных препаратов.

Конечно, антительная защита от CoVID-19 – не единственная. Вакцинация – теоретически – формирует иммунитет и на клеточном уровне. Но его довольно сложно замерить количественно, в отличие от титра антител. Так что даже вакцинированным расслабляться не приходится, а государства из-за риска импорта новых вирусных штаммов скорее всего продолжат держать границы на замке ещё долго.

Причём пока идёт вакцинация, могут и новые штаммы появиться – ещё более контагиозные, но не факт, что менее летальные. Похоже, эта музыка будет вечной ©

Готовы к такому повороту событий?

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