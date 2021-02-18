Мнение: Путинские посиделки

18.02.2021, 16:42, Разное

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Президент принял видных депутатов Госдумы, которым поручено руководить думскими фракциями.

Участники встречи были в хорошем настроении. Много шутили.

Путин, к примеру, пошутил про назначенные на сентябрь выборы новых депутатов:

– Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе…

Зюганов поддержал шутку:

– В этой связи надо всё сделать для того, чтобы выборная кампания не превратилась в гражданскую междоусобицу…

А пошутив про выборы, Зюганов доложил Путину, что законспектировал его речь в Давосе.

Дословно:

– … этот год начался с Вашего программного выступления в Давосе, я его очень внимательно прослушал и даже законспектировал. Вы точно определили главные угрозы и четыре ключевых приоритета. Они предельно ясны и соответствуют настроениям всех наших избирателей: это благоприятная среда, качественная работа и образование и полноценное здравоохранение.

Володин пошутил про США:

– …Соединённые Штаты Америки вместе со своими сателлитами, пытаются вмешиваться в наши дела и влиять в том числе на политику. Те решения, которые сейчас мы рассматриваем в части внесения изменений в соответствии с принятыми поправками в Конституцию, позволят нам более эффективно защищать суверенитет страны…

А вот Жириновский не шутил, а очень серьезно завел разговор про аборты, мол, надо убеждать женщин рожать:

– …Я же не могу пойти гинекологом куда-то и сидеть уговаривать женщин.

Путин не согласился:

– Вы – можете.

Жириновский парировал:

– Дайте мне консультацию в Москве, я за неделю уговорю пять рожениц, они будут рожать, а не делать аборт. Мне же такие условия никто не даёт, чтобы уговорить.

Путин поддержал Жириновского:

– Вы и уговорить можете, и гинекологом можете работать, сомнений нет, Вы всё можете. Это точно.

– Хорошо, спасибо. – поблагодари Жириновский.

В общем, хорошо посидели, хорошо поговорили…

Цитаты (дословные) и фотографии отсюда