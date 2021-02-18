Мнение: Путинские посиделки
18.02.2021, 16:42,
Разное
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Президент принял видных депутатов Госдумы, которым поручено руководить думскими фракциями.
Участники встречи были в хорошем настроении. Много шутили.
Путин, к примеру, пошутил про назначенные на сентябрь выборы новых депутатов:
– Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе…
Зюганов поддержал шутку:
– В этой связи надо всё сделать для того, чтобы выборная кампания не превратилась в гражданскую междоусобицу…
А пошутив про выборы, Зюганов доложил Путину, что законспектировал его речь в Давосе.
Дословно:
– … этот год начался с Вашего программного выступления в Давосе, я его очень внимательно прослушал и даже законспектировал. Вы точно определили главные угрозы и четыре ключевых приоритета. Они предельно ясны и соответствуют настроениям всех наших избирателей: это благоприятная среда, качественная работа и образование и полноценное здравоохранение.
Володин пошутил про США:
– …Соединённые Штаты Америки вместе со своими сателлитами, пытаются вмешиваться в наши дела и влиять в том числе на политику. Те решения, которые сейчас мы рассматриваем в части внесения изменений в соответствии с принятыми поправками в Конституцию, позволят нам более эффективно защищать суверенитет страны…
А вот Жириновский не шутил, а очень серьезно завел разговор про аборты, мол, надо убеждать женщин рожать:
– …Я же не могу пойти гинекологом куда-то и сидеть уговаривать женщин.
Путин не согласился:
– Вы – можете.
Жириновский парировал:
– Дайте мне консультацию в Москве, я за неделю уговорю пять рожениц, они будут рожать, а не делать аборт. Мне же такие условия никто не даёт, чтобы уговорить.
Путин поддержал Жириновского:
– Вы и уговорить можете, и гинекологом можете работать, сомнений нет, Вы всё можете. Это точно.
– Хорошо, спасибо. – поблагодари Жириновский.
В общем, хорошо посидели, хорошо поговорили…
Цитаты (дословные) и фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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