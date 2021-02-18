Политолог Усов: В Белоруссии торжествует система лжи и безграничного насилия

18.02.2021, 16:36, Разное

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Эксперт заявил, что репрессии в Белоруссии продолжатся. Ожидать смягчения от Александра Лукашенко “непростительно наивно”. Политолог отметил, что власти будут дальше расправляться со всеми инакомыслящими. “Суровые приговоры ждут и других участников революции”, – рассказал Усов.

На своей странице в социальной сети “Фейсбук” политолог признался, что его возмущает участие молодых белорусов в непосредственном или косвенном терроре. Усов не понимает, как в эпоху доступа к знаниям и различным видам информации люди могли встать на путь беззакония.

По его словам, в Белоруссии сегодня торжествует “система лжи и безграничного насилия”. Политолог назвал современное белорусское общество “больным”, так как в нем доминируют серость и невежество. Усов допустил, что такая система будет существовать бесконечно, так как большей части людей в этом комфортно жить.

Напомним, в августе прошлого года республику захлестнула волна протестов. Сотни сторонников оппозиции вышли на улицы с требованием провести новые выборы президента. В Минске и других крупных городах прошли жесткие задержания демонстрантов. Пострадали десятки человек.

Зимой протестная активность в республике пошла на спад из-за плохой погоды и общей усталости людей. Однако многие эксперты уверены: весной в белорусских городах вновь начнутся митинги и забастовки. К этому может их подтолкнуть стремительно ухудшающаяся экономическая ситуация.