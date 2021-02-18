Психические заболевание могут ускорить старение на несколько лет

18.02.2021, 16:34, Разное

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В новом исследовании международная группа исследователей оценивала биологическое состояние 1037 жителей Новой Зеландии 1971-1972 годов рождения, за которыми врачи наблюдали до 45 лет. У каждого из участников в различные периоды жизни были диагностированы различные психические заболевания, в основном шизофрения, депрессия тревожное расстройство, зависимость от психоактивных веществ.

Независимые наблюдатели, которых привлекли для исследования, просмотрели фотографии участников и обратили внимание на то, что те выглядят старше своих лет. Об их анамнезе они ничего не знали. Анализ общего физического здоровья показал, что у пациентов с наиболее устойчивыми симптомами психопатологий биологический возраст был в среднем на 5,3 года старше по сравнению с теми, у кого признаки были слабее, либо купировались в результате лечения. Причем признаки раннего старения проявлялись у них уже начиная с 26 лет. У этих людей также было больше проблем со слухом, зрением, равновесием, двигательными когнитивными функциями.

Связь психических заболеваний с ранним биологическим старением сохранилась и после того, как ученые скорректировали данные с учетом пола, индекса массы тела, вредных привычек и тяжелых жизненных условий. Это значит, что причина не только в генетических или социальных факторах. «Эта связь не является специфической для какого-либо конкретного расстройства, но распространяется на все заболевания», – сообщили авторы исследования.

Ученые считают, что эти результаты подтверждают гипотезу о том, что психопатологии способствуют ухудшению состояния физического здоровья. В том числе из-за хронического стресса на фоне постоянных переживаний о своем состоянии. Кроме того, такие пациенты крайне редко ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом.

«Обычно люди с психическими расстройствами имеют ограниченный доступ к медицинской помощи и с меньшей вероятностью могут получить работу. Все эти факторы могут способствовать ускоренному старению», – заключили ученые.

Ранее американские ученые заявили о том, что пациенты с шизофренией имеют трехкратный риск смерти от COVID-19. Специалисты предположили, что само заболевание или препараты, которые применяются для лечения, подрывают иммунную систему.