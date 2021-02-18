Скандалы: Мошенничество в особо кукольном размере

18.02.2021, 16:20, Разное

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У Давида Якобашвили попросили $3 млн, обещая решить сложную ситуацию с полицией

Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы арестовал на два месяца директора по инвестициям финансовой компании «Фонтвиэль» Олега Покровского, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество. За $3 млн господин Покровский пообещал основателю компании «Вимм-Билль-Данн» Давиду Якобашвили решить вопрос с прекращением уголовного дела о мошенничестве, связанном с компанией «Квартал», одним из акционеров которой он является.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 54-летнего Олега Покровского 12 февраля по заявлению Давида Якобашвили.

Как было установлено СКР, в производстве следственного управления УМВД по Центральному округу столицы находится уголовное дело о другом особо крупном мошенничестве, связанном с предполагаемым хищением нежилого помещения площадью 772 кв. м, расположенного по адресу: Старопанский переулок, 1/5, стр. 1

Как следует из материалов этого уголовного дела, в сентябре 2019 года между ООО «Арендком» Ольги Мирзоевой и гендиректором ЗАО «Квартал» Игорем Тихновецким (объявлен в розыск) было заключено соглашение об отступном в виде недвижимости по договору займа, датированному мартом 2017 года. Затем переход права собственности на помещение был зарегистрирован в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.

По версии самой госпожи Мирзоевой, это соглашение бывший гендиректор «Арендкома» Андрей Лапшин подписал под угрозой применения насилия со стороны руководства ЗАО «Квартал», а кроме того, был введен в заблуждение. Заявитель Мирзоева утверждает, что в результате сделки ее ООО лишилось единственного актива, что фактически привело к прекращению его деятельности.

Пока стороны конфликта разбирались с полицией и судились в столичном арбитраже, к господину Якобашвили обратился его знакомый Олег Покровский, сообщивший, что может решить все вопросы в УМВД по ЦАО, в руководстве которого у него есть друзья.

В ходе телефонных переговоров, а также личных встреч с ноября по конец декабря 2020 года в Москве господину Покровскому удалось убедить господина Якобашвили и его представителей, что за $3 млн, которые он якобы передаст должностным лицам УМВД, расследование будет прекращено.

На самом же деле, по версии СКР, господин Покровский не собирался действовать в интересах Давида Якобашвили и сотрудников «Квартала». Тем не менее он составил договор между «Кварталом» и своим ООО «Юридическое бюро» на оказание консультационных и иных услуг господину Якобашвили, чтобы придать видимость законной передачи денег. Как было установлено в ходе следствия, получив от представителя господина Якобашвили $200 тыс. в конце декабря прошлого года, господин Покровский и его бюро никаких услуг ЗАО «Квартал» не оказали.

Заподозрив, что его решили обмануть, господин Якобашвили обратился в ФСБ, сотрудники которой начали контролировать все дальнейшие переговоры с решальщиком Покровским.

Оставшуюся часть денег, как настаивал господин Покровский, господин Якобашвили через посредника передал ему 11 февраля в Кропоткинском переулке, после чего чекисты задержали решальщика.

В рамках так называемого оперативного эксперимента он получил $15 тыс. и муляж-«куклу», имитирующий еще более $2 млн.

В ходе следствия выяснилось, что решальщик, проживающий в элитном поселке Жуковка Одинцовского района и пользующийся Rolls-Royce, осенью прошлого года был приговорен Никулинским судом к трем годам лишения свободы условно за аналогичное преступление. Тогда он пытался получить не менее крупную сумму денег от представителей компании, у которой возникли проблемы с ФНС. Решальщик за наличные обещал поставить ее на абонентское обслуживание у налоговиков, что впредь гарантировало бы решение всех вопросов, связанных с налогообложением.

Давид Якобашвили, отказавшись комментировать “Ъ” уголовные дела, сказал, что «через пару недель все станет ясно, кто из нас прав (в споре за недвижимость.— “Ъ”), а кто виноват, а сейчас рано об этом говорить».

Юрий Сенаторов