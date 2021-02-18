Александра Бортич впервые о муже, беременности, сыне и гонорарах

18.02.2021, 16:16, Разное

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Полтора часа Александра Бортич и Юрий Дудь общались на различные темы — от съемок в клипе лидера группы System of a Down Сержа Танкяна до потери роли в кино из-за беременности. Мы собрали самые интересные высказывания 26-летней актрисы.

Бортич не любит афишировать личную жизнь, даже о беременности и рождении сына она рассказала в своих социальных сетях не сразу. Но в новом интервью была откровенна и впервые подробно рассказала о знакомстве и начале отношений с мужем, сыном депутата из “Единой России” Валерием Савельевым. В частности, о том, что его деньги ее не интересовали и что он всего добился сам, без помощи отца:

Знаешь, когда вы только познакомились, у вас первое свидание, деньги — не такая уж хорошая тема для обсуждения. Как только прошло какое-то время, стало очень быстро понятно, что чувак с самого начала все сделал сам. Никогда не принимал ничью помощь. Все, что у него есть, он сам сделал. Если бы ты познакомился с Женей, ты бы понял, о чем я говорю… Именно поэтому я им так восхищаюсь. Он очень умный, невероятно волевой, целеустремленный.

На вопрос, смущало ли ее что-то из биографии мужа (по словам Юрия, “ее свекор довольно колоритный, очень богатый человек, член “Единой России” и депутат Заксобрания, есть разные истории из девяностых, как строился его бизнес”), актриса только усмехнулась:

Мы с семьей мужа как-то не обсуждаем политику. Видимся, когда приезжаем в Екатеринбург… Не знаю я никаких историй! Клянусь… Почему меня должно смущать что-то из его биографии? Я живу с Женей, а не с его папой. Я встретила человека, я его люблю, и мы вместе живем. При чем тут это? Ты понимаешь, что я не в первый раз это слышу? Не понимаю, какие вопросы могут быть ко мне.

Александра рассказала, чем сейчас занимается ее супруг:

Его основной бизнес — это ораторская школа “Король говорит”. Был еще один бизнес, парфюмерия, но его больше нет. Он придумал школу, потому что не смог найти ту, которая его бы устраивала. Он набрал очень крутых преподавателей из театральных учреждений. Его подход классно сработал, и сейчас это самая крупная ораторская школа в России. Можете проверить.

Евгений Савельев

В августе прошлого года 26-летняя актриса стала мамой и впервые поговорила на эту тему только в беседе с Дудем:

Да, я стала мамой. Главное открытие, которое я сделала для себя за эти семь месяцев, — я не думала, что буду радоваться чужим какашкам. Это правда. Всегда в начале какие-то проблемки с животиком, и когда у него самого все получается, ты такой: “Да!” Абсолютно отсутствует брезгливость. У меня есть смешная фотка, где он срыгнул на меня, сам супердовольный, а у меня выражение лица “материнство это весело, говорили они”.

Также Бортич предположила, какими их отношения с сыном будут, когда тот вырастет:

Думаю, мы будем прям братанами. Будем делиться, угорать и будет классно. Мне интересно с ним уже сейчас, хотя он даже не говорит.

На вопрос Юрия, был ли ребенок случайным или запланированным, Саша ответила, что “все вместе”. Она, скорее, не планировала, но обрадовалась и ни секунду не боялась ни за себя, ни за реакцию супруга. Однако одной роли в кино она лишилась из-за беременности — актрису сняли со съемок в фильме Алексея Германа “Воздух”.

Когда я узнала, что беременна, то сразу позвонила маме и своему агенту. Первой реакцией Германа было: “Вы что, не могли подождать?” Они попытались меня вписать в сценарий, но это оказалось невозможно.

Актриса опровергла недавние слухи о том, что режиссеры и рекламодатели начали отказываться сотрудничать с ней:

Не знаю, я читаю сценарии, обсуждаю рекламные предложения… Не знаю, я запрещенная, Юр? Это было бы достаточно глупо — взять и запретить меня.

Дудь задал Бортич и свой классический вопрос — сколько та зарабатывает. Актриса не назвала точную сумму, но заверила, что “получает точно не больше 300 тысяч рублей”. Напомним, 12 февраля в очередном выпуске своего шоу “Бесогон ТВ” режиссер Никита Михалков раскритиковал Бортич за призывы к участию в несанкционированных митингах и заявил, что она “заставляет их бунтовать против той страны, которая ее приняла, полюбила, в которой она за один съемочный день зарабатывает 200 тысяч рублей“:

Я в какой-то момент подустала слышать, что я очень дорогая и очень занятая. Нет! Присылайте мне сценарии… Я знаю, что есть слух про какие-то 300 тысяч, которые я получаю, это интересно, я посмеялась. Я не там еще.

Бортич объяснила свою протестную активность так:

Я со своим обостренным чувством справедливости очень сложно переживаю насилие. Смотреть и молчать я не смогу… Я не хочу бояться.

Полную версию интервью можете посмотреть ниже.

О личной жизни актриса распространяется очень неохотно. Напомним, летом 2018 года Александра Бортич развелась с рэпером Мезза (о том, что она была замужем, пресса узнала лишь после их расставания — а вместе они были без малого два года). Спустя полгода она начала встречаться с сыном депутата Евгением Савельевым, и, по сообщениям разных СМИ, расписались влюбленные в 2019 году. 2 сентября 2020 года актриса опубликовала первое фото их с Евгением сына — мальчика назвали Александром.

Александра Бортич и Евгений Савельев с сыном Александром