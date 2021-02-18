«Был схвачен на пороге дома, дал бой»

18.02.2021, 16:10, Разное

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В Сыктывкаре пожилой участник митинга умер после визита силовиков.

Владимир Баев. Фото: Дмитрий Степановский / 7х7

В Сыктывкаре через три дня после визита полицейских умер пенсионер Владимир Баев, участвовавший в акциях в поддержку политзаключенных 23 января. Мужчине — инвалиду II группы было 75 лет. За несколько дней до его смерти сотрудники полиции пытались доставить мужчину в участок для составления протокола о правонарушении по статье КоАП 20.2 («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Незадолго до этого Баев написал своей дочери Анжелике Осовской, что «был схвачен на пороге дома, дал «бой» и вышел пока победителем». После этой стычки у пенсионера, по его словам, возникли проблемы со здоровьем. Осовская опубликовала часть переписки с отцом на своей странице в сети «ВКонтакте».

Знакомый пенсионера Дмитрий Осипов заходил к нему на следующий день после столкновения с полицией.

— Мы договорились, что, если к нему придут, он мне позвонит, а я прибегу снимать, чтобы не было произвола. У него самого только кнопочный телефон, и 12 февраля, когда все случилось, разрядилась батарея, поэтому он не смог меня предупредить. Когда я пришел, Владимир выглядел бодро — врачи накануне оказали ему помощь, но на столе лежали лекарства, потому что состояние здоровья вызывало опасения.

Он жаловался, что полиция ходит к нему почти каждый день уже две недели.

Двери им не открывал, — рассказал Осипов.

О визите полиции Баев рассказал Осипову так: ему выкрутили пробки, и он вышел из квартиры посмотреть, в чем дело. В подъезде его уже поджидали полицейские, и как только пенсионер начал открывать дверь, визитеры с силой рванули ее на себя, произошла потасовка. Владимиру стало плохо, пришлось вызывать скорую. Приехавшие врачи диагностировали гипертонический криз, оказали помощь.

— Полицейские прятались в так называемой «мертвой зоне», в глазок их не было видно. Так как они были без формы и не показывали удостоверения, он назвал их бандитами и отказался с ними ехать — по крайней мере, так он мне рассказал, — добавил Дмитрий Осипов.

Фото из соцсетей

15 февраля у Баева случился новый приступ. Соседка пенсионера сообщила, что скорая увезла его около 10 утра. Вскоре пенсионер скончался в больнице. Его дочь сказала корреспонденту «Новой», что после получения справки о смерти отца, в которой будет указана ее окончательная причина, определится, подавать ли заявление на действия полиции.

Осенью 2019 года Владимира Баева осудили на 10 месяцев условно «за разжигание ненависти». По версии сотрудников Управления по противодействию экстремизму (Центр «Э»), Баев допустил некорректное высказывание о семитских народах на своей странице в соцсетях. Сам пенсионер утверждал, что его преследуют за активную гражданскую позицию.

Наблюдатель организации ОГОН (Объединенная группа общественного наблюдения) в Сыктывкаре Вячеслав Слюсарев говорит, что преследование участников акций в поддержку Навального в столице Коми становится практикой, целенаправленным запугиванием.

Владимир Баев в суде. Фото: 7х7

— У меня есть свидетельство того, что силовики «охотятся» не только на тех, кто намеренно или случайно оказался на январских акациях. Полиция приходит и к тем, кто в последние три года был замечен как активист на каких-то других акциях.

Журналист издания «Новая республика» Виктор Кокарев рассказал о том, как полицейские давили на его 11-летнюю сестру, чтобы узнать, где он находится.

— Сотрудники полиции пришли по адресу моей прописки 9 февраля. Им открыла дверь моя сестра, мама была на работе. Полицейские вошли в квартиру и стали давить на сестру, чтобы она сказала им, где я сейчас проживаю, какой у меня номер телефона и номер телефона мамы. Говорили ей, что пока она все не скажет, они из дома не уйдут. Сестра дала им мой номер.

Кокарева вызывают в суд 25 февраля, хотя на акциях у него с собой было удостоверение журналиста, редакционное задание и бейджик.

Елена Соловьева

специально для «Новой»

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