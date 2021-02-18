Разумков допустил фальстарт и начинает демонстрировать самостоятельность, для команды это плохо – советник Ермака

18.02.2021, 16:00, Новости дня

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Между спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским конфликта нет, но Разумков демонстрирует “странную позицию”.

Об этом советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил “РБК-Украина” в интервью, которое было опубликовано 18 февраля.

“Мне кажется очень странной позиция спикера Верховной Рады. Я свое мнение выскажу, потому что президент гораздо более мягко и спокойно относится к таким дискуссионным моментам. На мой взгляд, очень странная позиция. Потому что зашла команда, он является членом этой команды, он не сам заходил в избирательную кампанию, не сам ее модерировал и выигрывал. На мой взгляд, командная работа предполагает 4–4,5 года совместной работы, когда у нас есть определенные ценности и мы в их рамках куда-то двигаемся. Мне кажется, что спикер чуть-чуть вышел в фальстарте и начинает демонстрировать свою самостоятельность”, – сказал советник Ермака.

По его словам, “для команды это плохо, для команды это вредно, для Украины это тоже вредно”.

“Либо команда закладывает какие-то новые принципы формирования политической идентичности, либо команда просто распадается по непонятным причинам личных амбиций… Конфликта [между Зеленским и Разумковым] точно нет. Спикер начал слишком рано пытаться подчеркнуть собственную политическую значимость и заниматься собственным политическим строительством”, – считает Подоляк.

Он подчеркнул, что президент и спикер находятся “в такой же рабочей коммуникации, как и раньше”.

Разумков был избран в Верховную Раду по списку “Слуги народа” летом 2019 года.

10 февраля 2021 года “Украинская правда”, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Зеленский недоволен самостоятельностью Разумкова. В статье говорится, что для главы государства важен контроль над парламентом, а переход спикера Рады “из разряда менеджеров президентской вертикали в разряд самостоятельных субъектов политики” спровоцировал конкуренцию с президентом. Зеленский хотел бы, чтобы кресло спикера занял вице-спикер Руслан Стефанчук, утверждали собеседники издания.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко назвал такую информацию слухами. “Давайте смотреть на реальную ситуацию: парламент работает”, – сказал он, комментируя материал “Украинской правды”.

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля 2020 года “Украинская правда” со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции “Слуга народа”. Президент, по данным собеседников издания, сказал: “Не нравится – освобождай место”. “Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: “Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности”. На том и разошлись”, – сообщило издание.

Разумков в марте сказал, что у него “достаточно хорошие” отношения с Зеленским. В апреле он отметил, что “парламент всегда был самостоятельной институцией”.

“Дискуссии [с Зеленским] были всегда, в том числе во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере, хочется в это верить”, – говорил он.

Согласно исследованию Социологической группы “Рейтинг”, которое проводили в период с 29 января по 3 февраля, Разумков лидирует в рейтинге доверия украинцев. В Офисе президента сказали, что Зеленский не видит в этом проблемы.

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