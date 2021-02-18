 

Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно

18.02.2021, 16:00, Новости дня
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Актер Степан Казанин отговаривал экс-руководителя студии “Квартал 95” Владимира Зеленского от намерения баллотироваться в президенты. Об этом он рассказал в эфире передачи ЖВЛ, которая 18 февраля вышла на “1+1”.

“Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если он что задумал, честно говоря, отговаривать его было бессмысленно. Попытки были, но мы понимали, если он задумал – так оно и будет. Просто остается поддерживать”, – рассказал он.

По словам Казанина, после избрания Зеленского президентом, коллектив сперва чувствовал, что им его не хватает.

“Но сейчас как-то вошли в струю”, – подытожил он.

Актер, художественный руководитель студии “Квартал 95” Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Степан Казанин (настоящее имя актера – Сергей) родом из российского Надыма. Артист принимал участие в команде КВН “Тамбовские волки”, после был капитаном команды КВН “Тапкины дети”.

Во время участия в киевской лиге КВН познакомился с командой КВН из Кривого Рога “95-й квартал”, приняв предложение о сотрудничестве. В настоящее время является актером студии “Квартал 95”.

Вместе с женой актер воспитывает двух сыновей – Степана (1998) и Петра (2010).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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