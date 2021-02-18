Аэропорт, вузы, банк. В Ивано-Франковске “заминировали” более 10 объектов

18.02.2021, 16:00, Новости дня

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В Ивано-Франковске полиция проверяют информацию о заминировании более 10 объектов. Об этом сообщается на сайте регионального управления полиции.

“В полицию Ивано-Франковска сегодня поступили сообщения о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек”, – сказано в сообщении.

На месте работают полицейские, эвакуируют людей и проверяют здания и прилегающую территорию.

В 14.00 в полиции сообщили, что проверили с помощью служебных собак больше половины объектов и взрывчатки нигде не нашли. Проверка продолжается.

https://www.facebook.com/frankivsk.police/videos/3019396698346804/

Местное издание “Галка” пишет, что сообщение о заминировании поступило на электронную почту правоохранителям.

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