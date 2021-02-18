 

Скандалы: Испанская грусть Михаила Фридмана

18.02.2021, 15:26, Разное
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Прокуратура Мадрида нашла новые документы и возобновила уголовное дело о возможной причастности члена совета директоров LetterOne Holdings и совладельца «Альфа-Групп» к банкротству компании Zed WorldWide

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) по требованию прокуратуры возобновила уголовное дело о возможной причастности члена совета директоров LetterOne Holdings, совладельца «Альфа-Групп» российского миллиардера Михаила Фридмана к банкротству испанской компании Zed WorldWide в 2016 году. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на НСПИ. Уголовное дело возбудили в 2019 году. Как писала El Pais, испанская прокуратура считала, что, будучи акционером занимающейся разработкой игр и мобильных приложений Zed WorldWide, Фридман совершил ряд действий для ухудшения финансового положения компании и приобретения ее за €20 млн. При этом реальная стоимость корпорации составляла €1,2 млрд.

После этого Zed WorldWide слилась с ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика», образовав компанию Zed+. Фридман заявлял, что не связан с ней и не владеет долями в компании через подконтрольные ему юрлица.

Как пишет Confidencial, следователь НСПИ Мануэль Гарсия Кастельон закрыл дело в декабре 2020 года, поскольку расследование не смогло доказать прямое или косвенное участие миллиардера в банкротстве группы Zed, и у суда нет оснований для предъявления обвинений.

Михаил Фридман (Фото: Павел Головкин / ТАСС)

Однако, как сообщает DW, прокуратура обнаружила новые документы, касающиеся данного дела. Среди них есть электронные письма, которые могут свидетельствовать о причастности миллиардера к банкротству Zed. К делу привлекли также бывшего генерального директора «Вымпелкома» (владеет брендом «Билайн») Антона Кудряшова и возглавлявшего восточноевропейский сегмент Zed WorldWide Алексея Азаренкова.

РБК направил запрос в компанию LetterOne.

В сентябре 2019 года представитель российского миллиардера заявлял, что Фридман проходил по делу о банкротстве испанской компании как подследственный и ему не предъявлялись никакие обвинения. Представитель Фридмана отмечал, что экс-владельцы Zed семья Долсет пытались привлечь российского бизнесмена и подконтрольный ему холдинг Veon к спору между акционерами.

В октябре 2019 года Фридман дал показания в Национальном суде Испании по делу группы Zed. Он отверг выдвинутые обвинения и заявил, что «не знал, не руководил, не инструктировал и не участвовал в незаконных планах покупки Zed». Миллиардер сообщил, что дело построено на поддельных документах, внесенных одним из бывших владельцев компании Пересем Долсетом, а сам он никогда не выполнял административных функций в группе Zed.

Михаил Котляр



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