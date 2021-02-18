 

Доктора рассказали, как не заболеть из-за замерзших ног

18.02.2021, 15:12, Разное
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Татьяна Романенко, доктор-терапевт, напомнила, как предотвратить простудные болезни в сырую погоду из-за промокших ног. Специалист напомнила, как помочь организму справляться с переохлаждением.
Эксперт сообщает, что сразу необходимо избавляться от главной причины дискомфорта. Если ноги промокли, то стоит быстро поменять обувь и надеть носки. Но согревать нужно весь организм, потому эксперт рекомендует выпить чай или кофе. Дальнейшие ощущения человека будут зависеть от его иммунной системы и если она крепкая, то получится оправиться без последствий.

Людмила Лапа, врач-терапевт, напомнила о том, как можно самостоятельно помогать иммунной системе справляться с переохлаждением. Ее главная рекомендация заключается в том, что после прихода домой нужно принять иммунный душ. Человек должен стать в ванну и отогреть все тело водой 37 градусов. Согревать необходимо сначала ноги, потом руки и дойти до головы. Обливать себя нужно до той поры, пока на лбу не проступит пот, а потом растереться полотенцем и одеться тепло. Процедура помогает улучшать микроциркуляцию организма.

Также специалист рекомендует после душа делать согревающий массаж стоп с помощью мазей. Нужно помнить, что переохлаждение приводит к ослаблению иммунитета и простудным болезням.

Источник: www.m24.ru



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