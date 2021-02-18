 

Виторган: Мы можем сказать о голосе Высоцкого: “Б-р-р, сипота – что это такое? Иногда текст не очень понимаешь. Как не стыдно?”. Но он великий

18.02.2021, 15:06, Новости дня
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Советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган рассказал в авторской программе основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона, что актер и музыкант Владимир Высоцкий бывал у него дома.

“Не так часто [общались], как хотелось бы, но даже у нас дома он был. Да [играл]. Давно очень. Еще тогда, когда он не был тем Высоцким, каким стал”, – отметил Виторган.

Журналист спросил у него, в чем, по его мнению, заключается “феномен Высоцкого”, который был невысокого роста и “такой же”, как его коллеги.

“Это и хорошо, что они говорят, что “он такой же, как мы”, “низкий ростом”… Нет, он велик. Эта память не зря существует. И я совершенно убежден: будет существовать очень-очень долго. Да, мы можем сказать о голосе: “Б-р-р, сипота – что это такое? Даже иногда текст не очень понимаешь. Как не стыдно? Пусть занимается речью”. Но он таков”, – объяснил Виторган.

Он подчеркнул, что народ Высоцкого “еще как” любит до сих пор.

Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки? Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Советский поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве в январе 1938 года, умер там же в июле 1980-го.

Виторган родился в 1939 году в Баку. Учился в Ленинградском театральном институте, после чего работал в разных театрах, в том числе в московском Театре драмы и комедии на Таганке, где работал Высоцкий.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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