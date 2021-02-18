 

Сборная Украины занимает 24-е место в рейтинге ФИФА

18.02.2021, 15:06, Новости дня
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Сборная Украины занимает 24-е место в рейтинге ФИФА. Об этом свидетельствуют обнародованные 18 февраля данные на сайте Международной федерации футбола.

В активе главной команды страны 1521 очко, которое позволило ей сохранить свои позиции.

Двое соперников сборной Украины по Евро 2020 находятся выше: у Нидерландов 14-е место, у Австрии – 23-е. Северная Македония занимает 65-ю позицию.

Лидерами рейтинга остаются Бельгия, Франция и Бразилия.

Среди европейских сборных Украина на 16-м месте.

На Евро Украина стартует 13 июня матчем против Нидерландов. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап 21 июня игрой против сборной Австрии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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