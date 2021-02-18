 

Гозман: “Самым главным” в России плевать на требование ЕСПЧ по Навальному – им терять уже нечего. А вот остальным под санкции не хочется

18.02.2021, 15:06, Новости дня
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Цена понтов.

Вот вы думаете, что политика – дело рациональное. А вот и нет!

Что главнее, страна или понты? ЕСПЧ, исходя из того очевидного факта, что Навального пыталось убить именно государство, и считая, что пока он в тюрьме, оно может повторить свою попытку, потребовал в соответствии со статьей 39 своего Устава (подписанного и Россией) немедленно его освободить. Случаев неисполнения такого требования пока еще не было. Турция пыталась трепыхаться, но сдавалась.

Если Россия это требование не выполнит, то можно вылететь из Совета Европы, а 24 февраля, когда ЕС будет принимать решение по новым санкциям из-за того же Навального, огрести по полной. Да и верхние десять тысяч полного разрыва не хотят. Это самым главным наплевать – им уже терять нечего, а остальные-то не под санкциями, им нажитое непосильным трудом хочется в Европе тратить. Значит, надо освобождать.

Но это если о стране думать, а не о себе любимых, не о своих пацанских понятиях, которые велят “не прогибаться”. А ради них ничего не жалко. Министр юстиции уже назвал решение неисполнимым.

В интересные времена живем!

Источник: Leonid Gozman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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