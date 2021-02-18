 

Из-за снегопада в Сочи без света остались более 10,5 тыс. человек

18.02.2021, 15:02, Новости дня
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Без света из-за обильного снегопада остались более 10,5 тыс. жителей Сочи, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Больше 10,5 тысяч людей остаются без света. Вижу, что коммунальные службы делают максимум возможного. Сейчас главное не снижать темпы ремонтно-восстановительных работ, чтобы все завершить к вечеру. Поручил держать ситуацию на контроле ежечасно», – сообщил Кондратьев, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе Сочинских электрических сетей, в настоящий момент в городе ведутся восстановительные работы. «Энергетики мобилизовали все силы и средства для борьбы с непогодой. В ликвидации последствий стихии на объектах распределительной сети в Сочи задействованы 173 человека и 54 единицы спецтехники. Работы осложнены снежными заносами на дорогах, особенно в горных поселках», – сказали в пресс-службе.

Наряду со специалистами Сочинских электрических сетей в восстановительных работах также задействованы дополнительные бригады энергетиков из других филиалов «Россети Кубань».

Ранее власти Сочи сообщили, что недельный уровень осадков на курорте превысил месячную норму в 2,5 раза.



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