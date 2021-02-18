Банду похитителей сковород раскрыли на Сахалине

18.02.2021, 15:02, Новости дня

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Сахалинские правоохранители раскрыли кражу 298 сковород из двух магазинов на сумму около 180 тыс. рублей, информирует пресс-служба МВД РФ по региону.

В конце января из магазина в Южно-Сахалинске похитили более 150 сковород. Сумма причиненного ущерба составила около 95 тыс. рублей. В этот же период времени из другого гипермаркета похитили 148 сковород на 85 тыс. рублей.

«В совершении первой кражи подозревается 37-летний местный житель. Ко второй причастны его знакомые в возрасте 36 и 46 лет», – сообщили в пресс-службе МВД РФ по Сахалинской области, отметив, что злоумышленники очень быстро смогли реализовать кухонную утварь.

Один из подозреваемых также прихватил из магазина четыре банки японского кофе стоимостью около 4 тыс. рублей.

«В отношении данного лица в настоящее время в суде рассматривается дело по обвинению в совершении двух краж. Другие мужчины ранее были судимы за имущественные преступления, а один из них еще и за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. С мужчин взяты подписки о невыезде. Возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщении.