 

Роскачество определило лучшую «незамерзайку» для празднования 23 февраля

18.02.2021, 14:58, Разное
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Эксперты Роскачества составили перечень незамерзающих жидкостей, наиболее подходящих для украшения праздничного стола и встречи новогодних праздников. Ряд образцов классических марок зимнего стеклоомывателя не смогли подтвердить заявленные на этикетке свойства и были отсеяны из-за риска нанести непоправимый вред здоровью.

Список был составлен с учётом химических и медицинских показателей, при этом не было учтено мнение потребителей продукта. Ученые порекомендовали покупать в основном отечественные бренды незамерзающей жидкости с наибольшей степенью прозрачности. Акцент был сделан на отсутствии генных модификаций в структуре напитка, а также наличии натуральных красителей и ароматизаторов.

Несмотря на полярность мнений относительно большинства представленных жидкостей, лучшей маркой «незамерзайки» признана «Снегурочка», производства знаменитого завода “Сургутатомхиммаш”, ставшая лучшей по итогам 2020 года, и получившая наибольшее количество положительных отзывов во время опроса покупателей, проведённого на выходе из автомагазинов. Напиток имеет благородный синий цвет, также для него характерен сладковато-терпкий вкус тающих во рту апельсиновых леденцов с нотками миндаля и мяты, а соотношение метилового спирта к этиловому позволяет не ослепнуть при употреблении до 350 миллилитров напитка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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