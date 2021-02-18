Из российских аптек исчезли жизненно важные препараты для пациентов после инсульта

18.02.2021, 14:46, Разное

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«От нескольких недель до месяца»

По данным сайта крупнейшего фармдистрибьютера «Катрен» apteka.ru, в настоящий момент из аптек Москвы, Санкт-Петербурга и регионов исчезли препараты “Эликвис” и “Ксарелто” — самые распространенные антикоагулянты, которые жизненно необходимы пациентам после инсульта, с ишемической болезнью сердца и другими состояниями. Аналогичную картину можно увидеть в интернет-аптеке zdravcity.ru компании «Протек», еще одного крупного игрока российского фармацевтического рынка, а также на сайте сети аптек «Озерки». Антикоагулянты можно приобрести в некоторых московских аптеках сети «36,6», однако в других регионах, включая Санкт-Петербург, они также в дефиците.

«Это не означает, что этих препаратов совсем нет в наличии, но для того, чтобы их приобрести, придется потратить некоторое время», – сообщил МедПорталу директор по развитию аналитической компании компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По словам эксперта, у большинства аптек собственного товарного запаса нет, либо его объем очень ограничен, и без поставок от оптовика в условиях ажиотажа товар заканчивается очень быстро. Дистрибьюторы могут ограничивать возможность отгрузки препаратов в конкретные сети, перераспределяя остатки между розничными партнерами, чтобы всем доставались пусть и меньшие объемы, но хотя бы что-то.

«Аптеки, если это сетевые структуры, тоже могут распределять товар между своими точками исходя из текущего объема запасов и расположения конкретных точек. Скажем в спальном районе и рядом с ЛПУ спрос на препараты будет априори разным», – сказал Беспалов.

Когда будет устранен этот дефицит, пока неизвестно. Если речь о задержке поставки, то вопрос может решиться за несколько дней. Но если возникли возникла проблема с производством препаратов, придется ждать от нескольких недель до месяца.

Стоит ли покупать антикоагулянты «на всякий случай»?

В российских временных рекомендациях по лечению COVID-19 есть подобные указания по применению антикоагулянтов: эти препараты можно назначать для предотвращения тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии пациентам с COVID-19 средней тяжести с высоким риском тромбоза. К факторам риска относятся злокачественные опухоли, тромбофилии, возраст старше 70 лет, дыхательная недостаточность, гормональная заместительная терапия и др. Поскольку у антикоагулянтов могут быть опасные побочные эффекты, в большинстве гайдлайнов, в том числе ВОЗ, их не рекомендуют применять при амбулаторном лечении без наблюдения врача.

Кроме официальных рекомендаций есть еще многочисленные неофициальные «протоколы лечения», которые публикуются в соцсетях со слов знакомых врачей и пациентов и пользуются большой популярностью. Некоторые специалисты ведут платные онлайн-консультации и предлагают при первых симптомах COVID-19 принимать антикоагулянты для профилактики тромбоза.

«Надо понимать, что антикоагулянты не имеют никакого профилактического эффекта. Они позволяют уменьшить вероятность тромбоза в результате разрыва атеросклеротической бляшки, которая может образоваться на фоне коронавируса. Эти препараты показаны при умеренно-тяжелом, тяжелом и критическом течении COVID-19, особенно если нет доступа к низкомолекулярным гепаринам. В легких случаях они не нужны, а бесконтрольный прием многократно повышает риск кровотечений», – рассказал МедПорталу главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, д.м.н., профессор Игорь Сергиенко.

Ажиотажный спрос на антикоагулянты лишает доступа к этим препаратам тех людей, которым они жизненно необходимы, отметил врач. Например, «топовый» антикоагулянт прямого действия ривароксабан (“Ксарелто”) назначают для профилактики инсульта и инфаркта у людей с высоким риском и тем, кто ранее перенес эти сердечно-сосудистые катастрофы. Он также необходим пациентам после операций по протезированию суставов, при болезнях периферических артерий, для лечения и профилактики венозного тромбоза и тромбоэмболии легочной артерии.

«Без своевременного приема антикоагулянтов у таких пациентов риск тромбоза резко увеличивается в разы. Не стоит лишать этих людей нормального лечения по ненужным поводам», – заключил Игорь Сергиенко.