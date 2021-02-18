Ушел из жизни Андрей Мягков: реакция знаменитостей

18.02.2021, 14:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

“Тихий, мягкий, безобидный человек. Слова грубого не скажет”, – так описывала героя Андрея Мягкова в “Служебном романе” секретарша Вера. Но то же можно было сказать и о самом актере – он не любил общественного внимания, в последние годы вел очень уединенный образ жизни, отказывался от ролей в кино и почти не давал интервью. Но это никак не могло повлиять на любовь к его таланту поклонников, без конца пересматривающих “Иронию судьбы” каждый Новый год и не только, “Служебный роман”, “Жестокий романс”, “Гараж” и другие. Тем острее прозвучала новость об уходе Мягкова – причиной смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Прощание с актером состоится в МХТ имени Чехова 20 или 21 февраля – дата уточняется. А пока коллеги Мягкова и другие знаменитости выразили соболезнования в социальных сетях.

Сергей Безруков:

Еще одна тяжелая потеря.. Не стало Андрея Мягкова. Андрей Васильевич – потрясающий, выдающийся актёр, все его образы уникальны, и в каждой из своих работ он настоящий. Предельная органика и глубина – вот что отличало его от других! От комедийных до драматических ролей, от Алёши Карамазова и Алексея Турбина до Карандышева, Новосельцева и Лукашина, все его роли – это настоящее ИСКУССТВО! Начитанный, интеллигентнейший актёр, МХАТОВСКАЯ ШКОЛА… По-настоящему НАРОДНЫЙ АРТИСТ… Светлая ему память! Каждый новый год он по-прежнему будет с нами на телеэкране в великолепной “ИРОНИИ СУДЬБЫ”…

Максим Матвеев:

Андрей Васильевич… вы были и навсегда останетесь нашим всеобщим светом… Спасибо, что были с нами… глубочайший, яркий талантище… Очень жаль…

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_)

Елизавета Боярская:

Андрей Васильевич Мягков… ушёл. Подробный, точный, умный, глубокий, бесконечно преданный профессии артист. Мне посчастливилось с ним поработать на одной съёмочной площадке. Запомнила его как очень доброго, чуткого и внимательного человека. Очень горько. Спасибо Вам за все. Светлая память.

Гоша Куценко:

Андрей Мягков… С Любимыми не расставайтесь… Приходится. Остаётся Память. Кино. И невысказанные добрые слова. Любимый Андрей Васильевич. Мы, актеры Школы-Студии МХАТ, росли на вашем уме и обаянии. До глубины Души Артист Народа. От Бога. Нам. Светлая Память.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko)

Вячеслав Манучаров:

И каждый раз навек прощайтесь,

И каждый раз навек прощайтесь,

И каждый раз навек прощайтесь,

Когда уходите на миг!

P.S Вечная память вам, Андрей Васильевич, и спасибо, что вы были и есть с нами.

Егор Бероев:

“По улице моей который год

звучат шаги – мои друзья уходят.

Друзей моих медлительный уход

той темноте за окнами угоден”.

1938 – 2021 АВ

Царствие Небесное!

Михаил Галустян:

Ну что же вы, товарищ Новосельцев, не остались?

Умер актёр Андрей Мягков. Столько эмоций нам дарили картины с его участием. Светлая память