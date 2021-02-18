Звезда сериала “Сваты” Кошмал рассказала, почему стала веганом

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18.02.2021, 14:12, Новости дня
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26-летняя украинская актриса Анна Кошмал 17 февраля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, сообщила, что шесть лет назад отказалась от употребления животного белка и стала веганом.

По словам актрисы, она не ела продукты животного происхождения даже в период беременности. 

“Все прошло легко, радостно и малыш родился крупным крепышом”, – написала она.

Скриншот: smorkovkina / Instagram

Кошмал отметила, что сперва отказалась от мяса, а со временем убрала из рациона и другие продукты животного происхождения.

Скриншот: smorkovkina / Instagram

Актриса рассказала, что стала веганом, осознав, “какой большой вред животный белок наносит здоровью, а скотоводство – планете”.

“Свой дом (тело и планету) нужно любить и беречь”, – Считает Кошмал.

Скриншот: smorkovkina / Instagram

Анна Кошмал впервые появилась на съемочной площадке в 2011 году. За девять лет кинокарьеры она сыграла 33 роли. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале “Сваты” на “1+1”. В 2018 году актриса родила сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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